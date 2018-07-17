بالصور.. بعد الفشل في المونديال.. ميسي يستمتع في أجازة عائلية

بوينس آيرس(صدى):

على الرغم من توديع الأرجنتين للمونديال بشكل صادم، إلا أنه يبدو أن ميسي لم يجعل الحزن يسيطر عليه، ويمنعه من قضاء عطلته مع الأسرة.

ورصدت عدسات المصورين، لاعب برشلونة والأرجنتين مع عائلته في جزيرة إيبيزا الإسبانية على يخت فاخر؛ حيث كان اللاعب حريص دائمًا على قضاء إجازته في إيبيزا كل عام، حيث يذهب على متن يخت مع أسرته وسط البحر المتوسط.

وعكست الصور استمتاع ميسي بأشعة الشمس في عطلته مع زوجته وأطفاله وأصدقائه المقربين، قبل انضمامه إلى برشلونة في جولة خارجية بالولايات المتحدة، حيث سيلتقي النادي الكتالوني مع توتنهام وروما وميلان.

وبطبيعة الحال وضع الجماهير ميسي ورونالدو في مقارنة، فأنه في الوقت الذي يقضي فيه ميسي عطلته بدأ رونالدو مسيرته مع فريقه الجديد يوفنتوس بعد انتقاله إلى بطل إيطاليا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني لمدة أربع سنوات.