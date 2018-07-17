طالبة تتفق مع خطيبها على خطفها وطلب مبلغ خيالي فدية من أهلها

القاهرة(صدى):

افتعلت طالبة تبلغ 18 عامًا من العمر، واقعة اختطافها من قبل مافيا وطلب فدية من والدها تقدر بنصف مليون جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع خطيبها.

وتفصيلًا، اكتشفت الشرطة المصرية السيناريو الذي قامت به الطالبة ” شيرين ” بالتعاون مع خطيبها ” م ا س ” 20 سنة، وصديقتها ” دينا ” 18 سنة، والتي كانت تقيم عندها طوال فترة الخطف المزعوم.

وأخطر والد الطالبة ” م ه ع ” 61 سنة، الشرطة بتغيب ابنته شيرين عن المنزل وعندما اتصل بها فوجئ برد شخص مجهول أخبره بخطفها وطلب فدية 500 ألف جنيه.

وتوصلت الشرطة، إلى أن الطالبة مقيمة عند صديقتها، وباستدعائها اعترفت بصحة الواقعة، كما اعترف خطيبها بصحة الأمر.

وأشارت الطالبة إلى أنها قامت بذلك؛ لوجود خلافات مع أهليتها وأنها افتعلت واقعة الخطف بالاستعانة لصديقتها وخطيبها بقصد تبرير غيابها عن المنزل .