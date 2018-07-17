شركة تقنية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

توفر الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني “ تقنية ” – عبر موقعها الإلكتروني- وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لذوي الخبرة والخريجين الجدد من حمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأكدت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى مدير مكتب (للنساء)، موظف علاقات عامة (للرجال).

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أكتوبر 2019م.

وأوضحت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا .