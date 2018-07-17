بالفيديو.. القبض على شخص يلاحق آخر بسلاح ناري

نايف السالم(صدى):

علقت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء على مقطع فيديو متداول، يوثق لشخص يلاحق آخر بسلاح ناري.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، أن الحادث وقع في حفر الباطن مساء الأحد، وأسفر عن إصابة وافد أربعيني من الجنسية الآسيوية، وتم القبض على الجاني وبحوزته السلاح الناري.

وقالت الشرطة : واتضح إصابة وافد أربعيني من الجنسية الآسيوية بإصابات مختلفة، من جراء الاعتداء عليه بالضرب، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وخرج في حينه، كما تم القبض على الجاني، وهو مواطن من أرباب السوابق بالعقد الرابع من العمر.

وأضافت : كما تم ضبط سلاح ناري بحوزة الجاني، وجرى إيقافه وإحالة القضية إلى النيابة العامة.