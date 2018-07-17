بالفيديو.. رد ناري من وزير لبناني على المعارضين لعلاقة بلاده بالمملكة

بيروت(صدى):

ردَّ وزير الخارجية اللبناني، ملحم الرياشي، على المعارضة التي تنتقد علاقات بلاده القوية مع المملكة العربية السعودية.

وأكد ” الرياشي ” خلال لقائه ببرنامج ” بيروت اليوم ” ، أن بلاده تعتز بالعلاقات مع السعودية، قائلًا : ” إن كانت علاقاتنا مع السعودية تؤخذ علينا فنحن نفتخر بهذه العلاقات ” .