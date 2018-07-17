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بالفيديو.. رد ناري من وزير لبناني على المعارضين لعلاقة بلاده بالمملكة

بالفيديو.. رد ناري من وزير لبناني على المعارضين لعلاقة بلاده بالمملكة
بيروت(صدى):

ردَّ وزير الخارجية اللبناني، ملحم الرياشي، على المعارضة التي تنتقد علاقات بلاده القوية مع المملكة العربية السعودية.

وأكد ” الرياشي ” خلال لقائه ببرنامج ” بيروت اليوم ” ، أن بلاده تعتز بالعلاقات مع السعودية، قائلًا : ” إن كانت علاقاتنا مع السعودية تؤخذ علينا فنحن نفتخر بهذه العلاقات ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1493 ] نشر منذ 58 دقيقة

المملكة فخر لاي دولة

[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 57 دقيقة

نتمني لجموع العرب كل الخير

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