بالفيديو.. رد ناري من وزير لبناني على المعارضين لعلاقة بلاده بالمملكة
ردَّ وزير الخارجية اللبناني، ملحم الرياشي، على المعارضة التي تنتقد علاقات بلاده القوية مع المملكة العربية السعودية.
وأكد ” الرياشي ” خلال لقائه ببرنامج ” بيروت اليوم ” ، أن بلاده تعتز بالعلاقات مع السعودية، قائلًا : ” إن كانت علاقاتنا مع السعودية تؤخذ علينا فنحن نفتخر بهذه العلاقات ” .
الوزير ملحم الرياشي pic.twitter.com/iicPwB1hHl
— saad (@saadalbehairy1) ١٧ يوليو ٢٠١٨
فهد[ عدد التعليقات: 1493 ] نشر منذ 58 دقيقة
المملكة فخر لاي دولة
نهى[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 57 دقيقة
نتمني لجموع العرب كل الخير