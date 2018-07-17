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بالفيديو.. ” احترق الخميني احترق ” هتاف المتظاهرين يهز البصرة

بالفيديو.. ” احترق الخميني احترق ” هتاف المتظاهرين يهز البصرة
بغداد(صدى):

أحرق متظاهرون في مدينة البصرة العراقية، صور المرشد الإيراني الراحل ” الخميني ” ، وكذلك مكاتب الأحزاب التي لديها صلة بطهران.
وعبَّر المتظاهرون، عن رفضهم للنفوذ الإيراني في العراق، وسط هتافات : ” احترق الخميني احترق ” ، و ” احترق الحشد احترق ” في إشارة إلى مليشيا الحشد الشعبي التابعة لإيران.

وأظهرت مقاطع فيديو، لحظة احتراق صور ” الخميني ” وهتافات المتظاهرين، الذين تعمَّدوا القيام بذلك في الشارع الذي تم تغيير اسمه منذ عامين إلى شارع ” الخميني ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1020 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يخلصنا منهم في كل بقاع الارض

[ عدد التعليقات: 1020 ] نشر منذ 1 ساعة

كفوا يا اهل العراق

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