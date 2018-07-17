بالفيديو.. ” احترق الخميني احترق ” هتاف المتظاهرين يهز البصرة
أحرق متظاهرون في مدينة البصرة العراقية، صور المرشد الإيراني الراحل ” الخميني ” ، وكذلك مكاتب الأحزاب التي لديها صلة بطهران.
وعبَّر المتظاهرون، عن رفضهم للنفوذ الإيراني في العراق، وسط هتافات : ” احترق الخميني احترق ” ، و ” احترق الحشد احترق ” في إشارة إلى مليشيا الحشد الشعبي التابعة لإيران.
وأظهرت مقاطع فيديو، لحظة احتراق صور ” الخميني ” وهتافات المتظاهرين، الذين تعمَّدوا القيام بذلك في الشارع الذي تم تغيير اسمه منذ عامين إلى شارع ” الخميني ” .
نوير[ عدد التعليقات: 1020 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يخلصنا منهم في كل بقاع الارض
فيصل[ عدد التعليقات: 1020 ] نشر منذ 1 ساعة
كفوا يا اهل العراق