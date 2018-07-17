وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة الاتصالات السعودية، وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: مهندس أول تخطيط شبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات: الاتصالات، أو هندسة الإلكترونيات والاتصالات.

كما تضمنت الوظائف : مهندس تخطيط شبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات: الاتصالات، أو هندسة الإلكترونيات والاتصالات، ومدير المشتريات والسياسات والإجراءات: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير.

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