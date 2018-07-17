بالصور.. مزايا الطائرات الرئاسية.. من يفوز بوتين أو ترامب ؟

واشنطن(صدى):

عقد كل من الرئيس الروسي فيلادمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قمة ثنائية للوقوف على بعض القضايا المشتركة وخاصة القضية السورية، وذلك أمس الاثنين في العاصمة الفنلدنية هلسنكي.

ووصل الرئيس الروسي هسلنكي، على متن واحدة من طائرته بلغت تكلفتها 390 مليون جنيه استرليني، وهي طائرة متنقلة طويلة المدى، يمكن تمييزها بسهولة عن طراز الركاب من خلال جسم الطائرة الممتد.

وبإلقاء نظرة على الطائرة من الداخل، نجد أن المقصورة زينت ببذخ مع المفروشات الذهبية، حيث تم الانتهاء من الأثاث والديكور الداخلي على الطراز الكلاسيكي الجديد، كما تم تجهيز الطائرة بمكتب واسع وطاولة مؤتمرات ضخمة مع زخرفة ذهبية تحيط بها مقاعد من الجلد الكريمي، كما يوجد بالطائرة، مرحاض مطلي بالذهب، وصالة ألعاب رياضية.

وبنيت الطائرة من قبل شركة طيران فورونيج ولديها طلاء خاص يجعلها أقل وضوحا للرادار، كما قامت الحكومة الروسية بتركيب نظام اتصالات متقدم على متن الطائرة يسمح لها بالعمل كمركز للإدارة قادر على تنفيذ الأوامر الفورية للقوات في حالة حدوث نزاع غير متوقع.

أما الطائرة التي وصل عليها ” ترامب ” واسمها Air force one فهي طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي وتحمل رئيس الولايات المتحدة في أي وقت.

ويمتلك ” ترامب ” مساحة معيشة كبيرة على متن الطائرة، مع منطقة كابينة تبلغ مساحتها 4000 متر مربع تقريبًا ، تشتمل على غرفة نوم وحمام وصالة ألعاب رياضية ومكاتب.

كما أن الطائرة مجهزة بجناح طبي يعمل كغرفة عمليات كاملة الوظائف، وهناك منطقة منفصلة لمراسلي الأخبار المرافقين.

وبشكل عام، تستطيع الطائرة الرئاسية استيعاب 70 راكبا و 26 من أفراد الطاقم بشكل مريح، كما يبلغ عرض هيكل الطائرة 6.5 متر بينما يبلغ طول جناحيها 65 مترًا، يبلغ طوله أكثر من 70 متراً ويبلغ أقصى سرعة له 600 ميل في الساعة.

وأخيرًا، القدرة على إعادة التزود بالوقود في الجو – كما هو واضح في فيلم Harrison Ford ، Air Force One – تمتلك طائرة بوينج 747-200B مدى غير محدود ولا تحتاج إلى الهبوط لعدة أيام في كل مرة.