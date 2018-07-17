الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والغبار على 8 مناطق.. غدا

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الأربعاء، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (المدينة المنورة ، مكة المكرمة و الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية يمتد تأثيرها إلى نجران و السواحل الجنوبية الغربية للمملكة و كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية و الشرقية و الرياض.

وأورد التقرير أن السماء ستكون غائمة جزئياً على أجزاء من وسط وجنوب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات(جازان ,عسير ,الباحة )تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.