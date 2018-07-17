بالصور.. حشود الجماهير تستقبل زلاتكو النجم المتواضع

نواف السالم(صدى):

عاد المدرب الكرواتي زلاتكو إلى بلده بعد أن قدم أداء متميز في مونديال 2018 الذي أقيم بروسيا.

واحتشدت الجماهير المحبة للمدرب الرائع المتوضع الذي بذل جهدًا رائعًا مع اللاعبين ؛ حتى ساهم في خروجهم في مشهد مشرف بالمونديال.

واستقبل الشعب الكرواتي زلاتكو بالأحضان والهتافات المشجعة وكأنه بطلًا واقتنص المونديال؛ فلم يهتم الجميع بالخسارة، بل احتفلوا بمدربهم كالمنتصرين.

وألقى زلاتكو خطابًا عاطفيا، مؤكدًا أن الأمر كان يستحق كل هذا الجهد؛ حيث أن دعم الشعب لهم هو الأفضل في هذا الحدث.

لافتًا إلى أنهم بذلوا كافة جهودهم حتى النهاية لإسعاد الشعب الكرواتي، موجهًا الشكر لهم على استقبالهم ودعمهم .

وتوج المنتخب الفرنسي بلقب المونديال على حساب المنتخب الكرواتي الطموح برباعية مقابل هدفين.