بالفيديو..الهيل يعلق على أكبر صفقة قطرية لتمويل الإرهاب..ويكشف دور السليماني

طلال الضوي(صدى):

علق المعارض القطري خالد الهيل في مقابلة مع قناة العربية علي ماكشفته البي بي سي في لندن من أدلة على أكبر مساعدة مالية قدمتها قطر للإرهابيين من خلال صفقة الافراج عن أفراد من العائلة الحاكمة، ، وذلك بالتزامن مع زيارة أمير قطر إلى بريطانيا.

وأوضح المعارض القطري أنها تعتبر أكبر مساعدة قدمتها قطر للإرهابين ضمن صفقة إطلاق سراح 28 متهم قطري بالعراق عام 2015‘، مبينا أن زيارة تميم الضبابية والغير معلنة لبريطانيا تشير إلى أن النظام القطري يخاف من أمر ما ، فهو تجاوز الأعراف الدبلوماسية في هذه القضية ودفع أكثر من مليار دولار لمنظمات إرهابية تعبث في الوطن العربي ، والنظام القطري يحاول أن يجمل صورة أميره تميم ، وويضع مقالات مدفوعة للهجوم على المعارضة القطرية .

وأكد “الهيل” أن النظام القطري يحاول التملص من تهمة الإرهاب لذلك حصلت المقاطعة، فحكام مجلس التعاون صبورين وماحدث من النظام القطري وتجاوزاته المستمرة أدت إلى المقاطعة المعلنة ، فالنظام يعلم أنه خسر سياسيا لذلك هو لجأ الي دعم منظمات مشبوهة ، واخترعوا منظمات وهمية دعموها بالمال ، مشيرا بأن لديهم إيمان تام بأنهم علي حق والكل مخطأ بالرغم من وجود شق في الصف القطري ، فهو منقسم إلى 3أقسام قسم يؤيد يؤيد النظام والثاني يعارض بشكل علني وقسم أخير يرفض تجاوزات النظام .

وتابع خالد الهيل: النظام القطري لايعترف بالاعراف الدبلومسية ، وحمد بن عبدالرحمن ليس لديه قرار هو فقط ينفذ مايملى عليه و يعتمد علي المستشارين مثل عزمي بشارة ، مؤكدا أن دولة قطر في خطر بسبب هذه التصرفات الهمجية ، فكل من يخالف النطام القطري منع من السفر مثل وزير العدل السابق .

وفيما يخص قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني ومايمثله للنظام القطري ، قال الهيل : النظام يعتبر أن منفذهم الوحيد هو النظام الايراني المجرم ، وقاسم سليماني هو من أركان النظام الإيراني ، مضيفا”فقد رأينا في الأونة الأخيرة انتشار فيديوهات تظهر أن النظام القطري يرسل سيارات تابعة للحرس الأميري إلى إيران بسبب المقاطعة”.

واختتم الهيل: السليماني بالنسبة للنظام القطري هو الوسيط في قضية المختطفين القطريين وكان الحجة لتمويل هذه المنظمات الارهابية”.