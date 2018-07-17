بالصور.. احتفال لاعبي المنتخب الكرواتي مع زوجاتهم في العاصمة ليلا

نواف السالم(صدى):

احتفل لاعبو المنتخب الكرواتي، وعلى رأسهم المدير الفني زلاتكو داليكش، الليلة الماضية، بحصولهم على لقب وصيف كأس العالم، بالذهاب مع زوجاتهم لتناول العشاء في أرقى مطاعم العاصمة زغرب.

ورغم تسابق الصحفيين على تصوير لاعبي المنتخب إلا أنهم كانوا يحاولون الابتعاد عن الضوء، فظهر نجم المنتخب ماتيو كوفاتشيتش مع صديقته التي تدعى إيزابيلا والتي كانت البعض يقارنها بالمطربة العالمية بيونسيه.

أما مدرب المنتخب، زالاتكو داليك، فقد ظهر مع زوجته التي تزوجها منذ 25 عامًا حيث كانا يدرسان معًا في المدرسة الثانوية، بالإضافة إلى أبنائه برونو وتوني.

كما استقبل اللاعب إيفان راكيتيش، زوجته راكيل ماوري بين ذراعيه عند وصولهم إلى زغرب بالطائرة، ثم أتوا إلى المطعم في سيارة أجرى، في وضع وصفته الصحافة الكرواتية بـ ” الرائع ” .

ووصل اللاعب شيمي فرساليكو، مع زوجته ماتي، والتي لا يظهر معها بشكل متكرر منذ زواجهما قبل عام، حيث كان يختبئ من عدسات المصورين.