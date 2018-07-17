روضة اليوسف تكشف عن تهكير حسابها وابتزازها بصور خاصة

اميرة خالد(صدى):

كشفت روضة اليوسف الإعلامية ، اليوم الثلاثاء، عن تعرض حسابها في انستغرام والسناب لـ” التهكير “، وقيام بعض الأشخاص بابتزازها.

وقالت ” اليوسف ” عبر حسابها على ” تويتر ” : ” نشر صور خاصه لي مسروقه لابتزازي بعد تهكير حسابي الانستغرام السناب قبل ما يكون مفتوحين والكتابه عليها لأهداف معروفه وهي اسكاتي اقول لهم خذوا راحتكم راح استمر وانا مش محجبه ولكن لن ادعوا إلى نزع الحجاب والإلحاد وإسقاط الولايه والشذوذ وراح استمر وجواري كوهين وخرفانهم ترى صياحكم طرب “.

وتابعت : ” لي فترة سنابي مفتوح وأتصور وهما يدخلون ويسرقون وينشرون ويتهكمون المصيبه اللي يتكلم مجموعة ملحدين جواري خرفان الليبراليه ويحاولون اسكاتي اموري الخاصه لي انا وحسابي السناب مفتوح وراح استمر افضح فكركم يا مرتزقة عجوز الليبراليه وأتوقع راح تنظم مع عملاء السفارات لأنها انفضحت خلاص “.