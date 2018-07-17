إغلاق 8 محطات وقود في أملج

محمود البلوي(صدى):

تمكنت بلدية محافظة أملج من إغلاق 8 محطات وقود مخالفة بكامل أنشطتها بالمحلات التجارية والغذائية الملحقة بها وبعضها تم إغلاقه بشكل جزئي، حيث طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.

وجاء ذلك خلال الجولات التفتيشية المفاجئة التي قامت بها البلدية على محطات الوقود الواقعة على الطرق الدولي وعدداً من المحطات بالمحافظة.

وأكدت البلدية أن سبب إغلاق تلك المحطات جاء بعد وجود ملاحظات كبيرة على هذه المحطات وملحقاتها كسوء نظافة المساجد ودورات المياه ومخالفات تتعلق بالصحة العامة وعدم وجود تراخيص نظامية.