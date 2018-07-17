مودعاً زملائه في البلدية ” محمد الوردة ” يقدم شكره لمسئولي وأهالي العويقيلة

محمد السعران(صدى):

ودع رئيس بلدية محافظة العويقيلة د” محمد بن هلان الوردة ” زملائه في البلدية بعبارات الشكر والتقدير على حسن تعاونهم واهتمامهم ، معرباً عن سعادته بالعمل معهم طيلة عمله رئيساً للبلدية متمنياً لهم التوفيق ،

كما اعرب ” الوردة ” عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية محافظة العويقيلة على مالقيه من حسن تعاون وحرص لما فيه خدمة اهالي المحافظة ، مما كان له الأثر في انسيابية العمل بين البلدية والمجلس البلدي ،

وقدّم ” الوردة ” ايضاً الشكر والتقدير لمحافظ العويقيلة الاستاذ ” حسين بن عبدالرحمن الدغيم ” ومدراء الادارات الحكومية والمواطنين بالمحافظة والقرى التابعة لها على تعاونهم مع البلدية لما فيه خدمة الصالح العام ،

وأكد ” الوردة ” أن ماقام به من انجازات ماهو الا تحقيقاً لتوجيهات سيدي صاحب الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية لمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتحول الوطني ٢٠٢٠ وبمتابعة مستمره من سعادة امين منطقة الحدود الشمالية المهندس ” شمام بن سعيدان الشمري ”

معرباً عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس ” عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ” على الثقة الغالية بتعيينه رئيساً لبلدية محافظة رفحاء ،