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التجارة تستدعي سلالم الألمنيوم ” Werner “

التجارة تستدعي سلالم الألمنيوم ” Werner “
عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء سلالم الألمنيوم ” Werner “، لخلل قد يؤدي إلى كسر السلم أثناء الإستخدام.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : يجب التوقف الفوري عن استخدام طرازات محددة من سلالم الألمنيوم ” Werner “، لخلل قد يؤدي إلى كسر السلم أثناء الإستخدام مما يشكل خطر السقوط والإصابة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1486 ] نشر منذ 50 دقيقة

الله يسترها

[ عدد التعليقات: 1013 ] نشر منذ 48 دقيقة

الله يسلم كل الناس يارب وتحل الازمة سريعا

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