التجارة تستدعي سلالم الألمنيوم ” Werner “
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء سلالم الألمنيوم ” Werner “، لخلل قد يؤدي إلى كسر السلم أثناء الإستخدام.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : يجب التوقف الفوري عن استخدام طرازات محددة من سلالم الألمنيوم ” Werner “، لخلل قد يؤدي إلى كسر السلم أثناء الإستخدام مما يشكل خطر السقوط والإصابة.
نوير[ عدد التعليقات: 1486 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يسترها
فيصل[ عدد التعليقات: 1013 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يسلم كل الناس يارب وتحل الازمة سريعا