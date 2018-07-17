التجارة تستدعي سلالم الألمنيوم ” Werner “

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء سلالم الألمنيوم ” Werner “، لخلل قد يؤدي إلى كسر السلم أثناء الإستخدام.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : يجب التوقف الفوري عن استخدام طرازات محددة من سلالم الألمنيوم ” Werner “، لخلل قد يؤدي إلى كسر السلم أثناء الإستخدام مما يشكل خطر السقوط والإصابة.