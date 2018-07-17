وظائف شاغرة في مركز التعلم الإلكتروني بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الهيئة الملكيّة بالجبيل، وظائف تعليمية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمركز التعلم الإلكتروني في كليات ومعاهد الجبيل الصناعية.

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية: مدرب الدعم الفني: درجة البكالوريوس في تخصصات: شبكات الكمبيوتر، البرمجيات، تكنولوجيا المعلومات، علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات، مدرب في التصميم التعليمي: درجة البكالوريوس في مجال تكنولوجيا التعليم.

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