لجنة التوطين في الخفجي تضبط 23 مخالفًا في سوق الأعلاف

واس(صدى):

نفذت لجنة التوطين بمحافظة الخفجي مساء أمس جولة تفتيشية على سوق الأعلاف تم خلالها ضبط 23 مخالفا وتم عمل الإجراءات اللازمة لهم .

وأوضح رئيس اللجنة نواف السبيعي أن محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع شدد على أن اللجنة التي تم تشكيلها في وقت سابق تهدف إلى حصر الفرص الوظيفية بالأنشطة التجارية في المحافظة لأهمية توطين الوظائف وفتح فرص العمل للشباب والشابات من أبناء الوطن وتمكينهم في أعمال القطاع الخاص ، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات لشغلها وللمساهمة في الحراك التنموي بالخفجي، وإلزام المنشآت بتعليمات التوطين وتصحيح أوضاعهم ، على أن يتم تطبيق التعليمات حرفياً على كل المنشآت المخالفة للنظام .

ودعا أصحاب الأنشطة التجارية للتعاون وسرعة التجاوب وتوظيف الشباب السعودي ، دعماً لسعودة السوق بالكوادر الوطنية ، وتفاديا لضبط المخالفات بحق المخالفين .