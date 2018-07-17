فروع التركي القابضة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة مجموعة التركي القابضة، عدد من الوظائف الفنية والهندسية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء، لذوي الخبرة والخريجين الجدد، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من “الدمام، وجدة، والخبر، ومدن آخرى”.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي مشتريات الخبر، فني مختبر الخرسانة عدة مدن، أخصائي كيميائي الخبر، مبرمج كمبيوتر الدمام، أخصائي تسويق للسعوديات/ الخبر، منسق مبيعات الخبر، مسؤول الخدمات اللوجيستية جدة، مهندس مبيعات عدة مدن.

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا : http://careers.alturkiholding.com/alturki/vacancysearch.aspx