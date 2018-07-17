” العنقري ” يفتتح المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء

واس(صدى):

افتتح معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم,المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء, وذلك بمقر الديوان الرئيسي بالرياض .

وأوضح معاليه أن دور المركز في تقديم الدورات المناسبة لمنسوبي وموظفي الإدارات المالية والمراجعة بالجهات الحكومية المشمولة في الرقابة العامة سيسهم في تطوير القدرات المهنية للممارسين بالجهات المشمولة بالرقابة بما يعود أثره على رفع مستوى منسوبي تلك الجهات من خلال البرامج التخصصية والمهنية التي سيقدمها المركز ضمن برامجه.

ونوه معاليه بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على مكافأة عدد من منسوبي الديوان الرقابة العامة لهذا العام التي تأتي تتويجاً للجهود التي بذلوها من خلال ممارسة أعمالهم وتنفيذ مهاهم خلال العام , مؤكداً على امتداد الدعم الكبير الذي حضيه الديوان من حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – .

وأكد معالي رئيس ديوان المراقبة العامة أهمية البرامج التكميلية بموظفي الديوان والتدريب على رأس العمل, بالإضافة إلى مهاهم الأخرى و تقديم الدورات المناسبة والمراجعة الداخلية المالية لجهات الحكومية .

وشدد على أهمية دور الديوان في المنظمات الدولية ممثلاً للمملكة العربية السعودية في المنظمات الدولية للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وكذلك أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الديوان والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ” إنتوساي ” لتعكس الصورة الرائدة للمملكة في مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة .

وفي ختام حفل الافتتاح سلم معالي رئيس الديوان المراقبة العامة , شهادات البرامج التدريبي لمنسوبي إدارات المراجع الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة .

ويعدّ المركز من أحد مبادرات الديوان يقوم بتنفيذها لرفع كفاءة وتطوير العاملين في الجهات المشمولة برقابة الديوان وذلك تنفيذا للأوامر السامية التي تؤكد على أهمية قيام ديوان المراقبة العامة بمتابعة الجهات الحكومية المشمولة برقابته وتوفير مقومات الرقابة الفعالة لحماية المال العام وترشيد استخدامه وتطوير مردوده على الاقتصاد الوطني, وللإسهام في رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية كافة وفق برامج التحول الوطني 20 20 وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 .

ويقوم المركز على تمكين ديوان المراقبة العامة والجهات المشمولة برقابته من تنفيذ أعمال المراجعة المالية والرقابة على الأداء للجهات الحكومية بأعلى درجات الإحترافية بما يتوافق مع أفضل المعايير المهنية .

كما سيتيح المركز تدريب وطني يهتم بتطوير مهارات وخبرات العاملين في مجالات المراجعة المالية ورقابة الأداء بغرض رفع معدلات الأداء للقطاع الحكومي, من خلال تقديم البرامج التدريبية وتنظيم الندوات التثقيفية وتنفيذ الدراسات الاستشارية .

ويهدف المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء إلى إعداد وتطوير برامج التدريب والتعليم المستمر لمنسوبي الديوان وغيرهم من منسوبي الإدارات المالية في الجهات الحكومية , وتوفير مدربين متخصصين في كافة مجالات المراجعة الحكومية والمراجعة الداخلية ورقابة الأداء , كما يهدف المركز إلى تدريب منسوبي الديوان وغريهم من منسوبي الأجهزة الحكومية الأخرى في مختلف الحقول المرتبطة بالمحاسبة والمراجعة الحكومية والمراجعةالداخلية ورقابة الأداء بهدف رفع كفاءاتهم وتطوير انتاجيتهم على أسس علمية ومهنية ,وعلى تنظيم وعقد الدورات والندوات وورش العمل في المجالات ذات العلاقة باختصاص الديوان , متضمناً إعداد الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات في مجالات المراجعة الحكومية والمراجعة الداخلية والرقابة على الأداء .