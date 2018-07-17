شرطة مكة تقبض على ثلاثيني قتل آخر بطلق ناري

نايف السالم(صدى):

ألقت شرطة العاصمة المقدسة، القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، بعدما أقدم على قتل آخر نتيجة خلاف بينهما.

وتفصيلًا، ورد بلاغًا إلى الأجهزة الأمنية بمكة المكرمة، منتصف شوال الماضي حول تعرض مواطن ثلاثيني إلى طلق ناري من شخص مجهول نتج عنه وفاته.

وكثَّفت الأجهزة الأمنية عمليات البحث والرصد للكشف عن الجاني، وتم التوصل إلى أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد اعترف بجريمته بعد مواجهته بالأدلة والقرائن.

وأرجع الجاني، أسباب جريمته إلى خلاف بينه وبين المجني عليه، وعلى إثر ذلك تم إيقافه وإبلاغ فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم.

يذكر أن الفيديو كان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للجريمة وذلك قبل نحو أسبوعين عن الحادثة حيث قام الجاني بإطلاق الرصاص على المجني عليه قبل أن يستقل مركبته وبلوذ بالفرار.