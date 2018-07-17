وكيل إمارة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرقيب المقري

جازان(صدى):

أدّى وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للحقوق علي بن حسين عقيل, وعدد من منسوبي القوات المسلحة وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان، صلاة الميت على الشهيد الرقيب سليمان بن علي أحمد المقري، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي.

ونقل وكيل الإمارة المساعد للحقوق، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد, عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة – أيدها الله – وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.