القبض على فتاة بعد تهديدها لشاب بنشر صورهما وإبلاغ زوجته

أبوظبي(صدى):

عرضت امرأة نفسها للمحاكمة بعد أن قامت بتهديد شاب إماراتي بنشر صوره المخلة معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإبلاغ زوجته بالأمر إذا لم يعطها 22 ألف درهم.

ونظرت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، في القضية، حيث اتهمتها النيابة بأنها حازت بقصد الاستغلال صوراً لمشاهد مخلة بالآداب العامة، واستغلت أجهزة وخدمات الاتصالات في الإساءة لـ المجني عليه.

وقالت المتهمة إنها اتصلت بالمجني عليه، وطلبت منه مساعدة مالية لسداد الرسوم المدرسية لأطفالها، حيث أنه اعتاد مساعدة المحتاجين إلا أنها فوجئت به يهددها لو اتصلت به مرة أخرى، فوجئت في شهر مارس الماضي بالقبض عليها وعرضها على النيابة العامة حسب أقوالها.

وحددت المحكمة جلسة 25 يوليو الجاري موعداً للنطق بالحكم في ملف القضية.