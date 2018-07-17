حقيقة وفاة رضيع إثر تعرضه للاغتصاب

الرباط(صدى):

كانت اهتزت أركان المغرب بتداول الأنباء حول تعرض طفل رضيع عمره 3 أشهر للاغتصاب مما أسفر عن وفاته.

وفي هذا السياق أوضحت نور الهدى تمر، مندوبة وزارة الصحة المغربية بإقليم شيشاوة حقيقة تلك الأنباء.

وأكدت على أنه غير صحيح تعرض رضيع شيشاوة الذي لم يتجاوز عمره 3 أشهر، لعملية اغتصاب أدت الى وفاته ليلة السبت الاخير.

وقالت في تصريح لها : ” الشرعي هي الجهة الوحيدة المخول لها تأكيد أو نفي ذلك، وقد يكون الرضيع قد تعرض للتعنيف من طرف أحد الأشخاص أو والديه”.

وتابعت : ” الرضيع تم استقباله في حالة وفاة في مستعجلات المستشفى الإقليمي بشيشاوة، وبعد عرضه على الطبيبة المختصة بالأطفال تفاجأت بتعرضه لكدمات على مستوى المؤخرة، ووجود بقع زرقاء في ضهره، وهو ما جعلها تخبر إدارة المستشفى التي أخبرت بدورها السلطات الأمنية، لتأمر النيابة العامة عن طريقها بعرضه على الطبيب الشرعي “.

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