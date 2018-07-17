حقيقة وفاة رضيع إثر تعرضه للاغتصاب
كانت اهتزت أركان المغرب بتداول الأنباء حول تعرض طفل رضيع عمره 3 أشهر للاغتصاب مما أسفر عن وفاته.
وفي هذا السياق أوضحت نور الهدى تمر، مندوبة وزارة الصحة المغربية بإقليم شيشاوة حقيقة تلك الأنباء.
وأكدت على أنه غير صحيح تعرض رضيع شيشاوة الذي لم يتجاوز عمره 3 أشهر، لعملية اغتصاب أدت الى وفاته ليلة السبت الاخير.
وقالت في تصريح لها : ” الشرعي هي الجهة الوحيدة المخول لها تأكيد أو نفي ذلك، وقد يكون الرضيع قد تعرض للتعنيف من طرف أحد الأشخاص أو والديه”.
وتابعت : ” الرضيع تم استقباله في حالة وفاة في مستعجلات المستشفى الإقليمي بشيشاوة، وبعد عرضه على الطبيبة المختصة بالأطفال تفاجأت بتعرضه لكدمات على مستوى المؤخرة، ووجود بقع زرقاء في ضهره، وهو ما جعلها تخبر إدارة المستشفى التي أخبرت بدورها السلطات الأمنية، لتأمر النيابة العامة عن طريقها بعرضه على الطبيب الشرعي “.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30978 ] نشر منذ 1 ساعة
حتى لو الخبر حقيقي100%
لازم يغطون السالفة وينفونها
لأن هذي فضيحة من العيار الثقيل
ولاشيء مستغرب في المغرب🤔
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30322 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان