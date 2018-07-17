افتتاح عيادة خاصة ” بالربو ” في مركز الأمير سلطان الصحي بالدرعية

محمد السعران(صدى):

في إطار مبادرات ” صحة الرياض ” المستمرة في استحداث برامج صحية تهدف للحد من انتشار الأمراض ، افتتح مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للصحة العامة د. أميرة الرصيص اليوم الثلاثاء عيادة متخصصة للربو بمركز الامير سلطان الصحي بالدرعية .

وأوضحت د. أميرة الرصيص أن العيادة تهدف إلى توفير الحد الأقصى للخدمة الطبية المتخصصة لمرضى الربو للتحكم في المرض ، و الحد من الآثار السلبية للمرض وتؤدي إلى تقليل نوبات الإصابة به من خلال المتابعة المباشرة والمستمرة مع المختصين ، كما ستقدم اضافة للخدمات العلاجية ، خدمات إرشادية لزيادة الوعي عن كيفية التعامل السليم مع مرضى الربو .

من جانبه أكد مدير ادارة شؤون المراكز بصحة الرياض د. منى العامر أن العيادة تعمل على مساعدة المرضى في التعامل مع المرض بشكل صحي ، من خلال استخدام العلاج المناسب وإتباع الأساليب السليمة في الحياة اليومية والمتمثلة في ابتعاد المريض عن مثيرات الربو حتى يتمكن من ممارسة حياته العامة بشكل طبيعي .

وأضافت أن ” صحة الرياض ” قامت بتوفير أحدث العلاجات اللازمة ، كما أعدت خطة متكاملة للتوعية بهذا المرض وخطورته والعوامل المؤثرة فيه وسبل الوقاية منه ، وكيفية التعامل معه وذلك ضمن خططها للتحكم في المرض .

ونبهت إلى أنه لا يوجد علاج نهائي لمرضى الربو، ولكن من الممكن السيطرة على أعراضه، من خلال السيطرة على مرض الربو و تجنب العوامل المحفزة له ومراقبة الأعراض.