بالفيديو.. التعدي على شاب سعودي وطعنه بالمنامة.. والسفير يعلق

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” حادث طعن شاب سعودي في العاصمة البحرينية المنامة بعد الاعتداء عليه.

وتفصيلا؛ قام أحد موظفي حراسات أمنية تابعين لإحدى الفنادق العاصمة البحرينية المنامة بالتعدي على شاب سعودي وطعنه، بحسب سبق.

وكشفت مصادر أن أطراف القضية أربعة أشخاص، هم شابان سعوديان وموظفا حراسات أمنية تابعين للفندق وأثناء مغادرة الشابين الفندق اختلفوا على دفع فاتورة مع الاستقبال فرفضا دفع الفاتورة بحجة أنها غير صحيحة.

وتدخلت الحراسات الأمنية التي أصرت على الشابين بالدفع فاستمر رفضهما وطلبا حضور الجهات الأمنية للفصل بينهم، ولتكون القضية رسمية، فقام موظفا الحراسات الأمنية بالفندق بالاعتداء عليهما بالضرب والطعن .

وألقت الجهات الأمنية البحرينية القبض على موظفي الحراسات الأمنية وتم نقل الشاب المطعون للمستشفى لتلقي العلاج، وهو في حالة مستقرة .

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين الدكتور عبدالله آل الشيخ الذي أكإن المعتدين في السجن وتم إحالتهم للنيابة العامة والسفارة، السعودية تتابع القضية بكل تفاصيلها مع محاميها ومندوب شؤون السعوديين ، مشيرا إلى أن السفارة رفعت قضية على موظفي حراسات أمن الفندق لاعتداءهم بالسلاح على الشاب والسفارة السعودية ممثلة في محاميها متابعة للقضية بصفة رسمية لحين إحالتها للمحكمة وإصدار حكم ضدهم .