حقيقة إضافة مادة للخبز تضعف خصوبة المصريين

القاهرة(صدى):

انتشرت خلال الأيام الماضية، شائعات تفيد بإضافة مادة على الخبز تضعف من الخصوبة لدى الشعب المصري، وذلك من أجل مواجهة الكثافة السكانية.

من جانبها، أوضحت وزارة التموين المصرية، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين كان قد صرَّح بأنه سيضاف فيتامينات وعناصر غذائية على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز، مؤكدة أن هذه التصريح تم تحريفها.

وأكدت الوزارة أن كل ما يتردد في هذا الشأن ” شائعات ” لا تمت للواقع بصلة، وتهدف إلى إثارة الذعر بين المواطنين.