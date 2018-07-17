بعد رش كاميرات المراقبة بالأصباغ.. سرقة كويتيين في ” ماربيا الإسبانية “

مدريد(صدى):

قام مجهولون بسرقة كويتيين في فندق بارك بلازا في مدينة ماربيا جنوبي إسبانيا حيث تم الاستيلاء على جميع أغراضهم منها ساعات ماركات وهواتفهم المحمولة والخزينة الخاصة بهم بالاضافة إلى جميع ملابسهم وأوراقهم الرسمية.

وبعد المعاينة اتضح أنه لم يتم كسر باب السكن الخاص بهم ما يدل على وجود مفتاح مع اللصوص، حيث قاموا بـرش كاميرات المراقبة بالأصباغ لعدم اكتشاف هويتهم بطريقة احترافية.

وطالب المواطنون سفارة الكويت لدى إسبانيا بسرعة المساعدة واتخاذ الاجراءات الرسمية.