ختام بطولة كرة القدم لمركز الحي المتعلم في ثانوية الحسن بن علي بالرياض

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

ضمن مبادرة التعلم مدى الحياة (استدامة) أقام مركز الحي المتعلم بثانوية الحسن بن علي بحيّ الجنادرية التابع لإدارة تعليم الكبار بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مبادرة اجتماعية ” بطولة كرة القدم ” بحضور مدير إدارة تعليم الكبار بتعليم الرياض الأستاذ خالد بن غيث العصلب والمشرف التربوي بتعليم الكبار الأستاذ فهد الحمد وعدد من قادة مراكز الأحياء .

وذلك بمشاركة ثمان فرق وتأهل للمباراة النهائية فريق أكاديمية الرمال و فريق نجوم الكرة واستطاع فريق أكاديمية الرمال حسم وتحقيق هذه البطولة بركلات الترجيح حيث تُوج بكأس البطولة .

وقدم ” العصلب ” شكره وتقديره لكل من كان خلف هذا النجاح وهذه المبادرات الاجتماعية التي تحفظ أوقات الشباب وتُطّور من مواهبهم ،وقدم شكره كذلك لقائد مركز الحي المتعلم بثانوية الحسن بن علي الأستاذ صبر العنزي على جهوده الواضحة والجليّة في مركز الحيّ وأنشطته وبرامجه التدريبية التي أكسبت المتدربين الخبرة وحثّ على المزيد من العطاء والتميز .