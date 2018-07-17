بالفيديو.. الغانم: لا تهديد امني للكويت من العراق لانه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين

بغداد(صدى):

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أنه لا يوجد ما يستدع القلق أو الهلع من العراق، مشيرًا إلى أنهم مستعدون لأي طارئ بعد تجربتهم السابقة والتي وصفها بـ ” المريرة ” .

وأشار ” الغانم ” في تصريحات له بعد انتهاء الاجتماع النيابي-الحكومي لمناقشة أحداث العراق، إلى أن الجانب الحكومي أكد أنه على تنسيق كامل مع المسؤولين في العراق لعدم حدوث أي تداعيات تؤثر على الكويت.

كما أوضح أنه تم شرح الاستعدادات الكويتية للتعامل مع النازحين في اجتماع السلطتين، ومطالبة الحكومة بضرورة وجود ناطق رسمي لها، مشيرًا إلى أنه وفقًا للشرح الذي عرض فكان هناك اطمئنان لدى النواب.

وطالب كل مواطن بالقيام بدوره في المساهمة في خطة الطوارئ والابتعاد عن الشائعات.