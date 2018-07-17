بالصور.. مستشفى العيون بجدة يُفْعّل حملة ” دماؤنا فداء لجنودنا البواسل “

حصه البدر(صدى):

بدعم مباشر من قبل وزارة الصحة شرعت المديريه العامه للشئون الصحية بجدة بعمل حملة تبرع بالدم ف كافة مستشفيات المحافظة

أفتتح صباح اليوم الثلاثاء الرابع من شهر ذي القعدة لعام ١٤٣٩ الدكتور عبدالرحيم السقطي نائب المدير الطبي بمستشفى العيون بجدة وبحضور الأستاذة شفيعه الجدعاني ممثلة إدارة التمريض بالشؤون الصحية حملة التبرع بالدم بمستشفى العيون بجدة تحت عنوان

” دماؤنا فداء لجنودنا البواسل ” .

تنظمها إدارة الخدمات التمريضية بالمستشفى وتحت إشراف إدارة التمريض بصحة جدة

ابتدأت الفعالية بحفل خطابي كان كالتالي :

– السلام الملكي

– آيات من الذكر الحكيم

– كلمة للدكتور عبدالرحيم السقطي

– كلمة للأستاذة شفيعة الجدعاني

– كلمة للممرض أحمد الشهري مدير التمريض بالمستشفى

– عرض مرئي لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي

– تكريم الممرضين المشاركين في الحد الجنوبي

– تكريم أبناء المشاركين في الحد الجنوبي وهم : بيلسان شادي ، ترنيم شادي ، صالح يحى .

بعد ذلك انطلقت حملة التبرع بالدم والتي بدأت بالدكتور السقطي وأخصائي التمريض أحمد الشهري ومنسقة الحملة الممرضة سناء الفضيل .

وكخدمة إضافية للمتبرعين تم توفير سيارة متنقلة للتبرع بالدم من المختبر الإقليمي بصحة جدة خارج المبنى .