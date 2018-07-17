انخفاض أقساط التأمين على السيارات بالامارات 8% وباجيرو الأكثر تأميناَ

ابوظبي(صدى):

صدر تقرير في دولة الامارات العربية المتحدة حول التأمين على السيارات في البلاد صدر من خدمة تأمين رقمية وعدد آخر من الشركات في البلاد.

وكشفت الاحصائيات التي رصدها تقرير لإحدى الدراسات ، إلى أن هناك بعض نوعيات السيارات التي تعتبر الأكثر عرضة للتأمين في البلاد وتشمل هذه السيارات طرازات فورد وميتسوبيشي وهوندا وتويوتا ونيسان.

وأكد التقرير الناتج عن الدراسة أن الاجمالي الخاص بأقسام التأمين على السيارات في النصف الاول من العام الجاري تراجع بصورة ملحوظة بنسبة تبلغ قرابة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، وأكد التقرير أن أكثر الطرازات من السيارات التي تم تغطيتها في التأمين في النصف الأول من العام الجاري طرازات مثل :

-ميتسوبيشي باجيرو

-هوندا أكورد

-تويوتا كورولا

-نيسان ألتيما

-فورد إيدج

-BMW X5.