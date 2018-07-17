طالبة تطعن والدتها بالسكين لمعايرتها برسوبها في الثانوية العامة

القاهرة(صدى):

شهد صعيد مصر، واقعة مؤسفة، حيث لقيت سيدة مصرعها طعنًا بالسكين على يد ابنتها الطالبة، بمحافظة سوهاج، وذلك بعد معايرتها لها برسوبها بامتحانات الثانوية العامة.

وورد بلاغًا إلى الجهات الأمنية بمحافظة سوهاج، يفيد بوفاة ربة منزل، متأثرةً بإصابتها، بعد أن طعنتها ابنتها بالسكين، واتضح أن الفتاة قتلت والدتها بعد معاتبتها لها بشدة، بعد رسوبها بامتحانات الثانوية العامة، التي أُعلنت نتائجها قبل أيام.

ومن جانبها، قررت النيابة العامة بمصر، فتح التحقيق في الواقعة، وأمرت بالتحفظ على الفتاة، حتى الانتهاء من التحقيقات، وكشف ملابسات الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمة.