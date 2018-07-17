فيلم إباحي يتسبب في اغتصاب 5 صبية لطفلة

نيودلهي(صدى):

خطط مجموعة من الصبية تتراوح أعمارهم بين 9 و14 عامًا بمنطقة ساهاسبور في دهرادون بالقرب من سفوح جبال الهيمالايا في الهند، إلى استدراج طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام واغتصابها، عقب مشاهدتهم فيلمًا إباحيًا.

وأوضح المسؤول عن مركز شرطة ساهاسبور ناريش راثور، وفقًا لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، أن الصبية استدرجوا الفتاة الضحية إلى منزل الأصدقاء بمنطقة ساهاسبور، بعدما استهدفوها لعملهم أنها هتبقى وحيدة في المنزل خلال تلك الفترة من اليوم.

وأضاف أن الشباب خططوا لجريمتهم قبل يومين من تنفيذ الاعتداء على الضحية، لافتًا إلى أنهم يعيشون بالمنطقة نفسها التي تعيش فيها الضحية، حيث قاموا باستدراجها عندما رأوها تلعب خارج منزلها الخميس الماضي.

واحتجزت الأجهزة الأمنية الصببة داخل إصلاحية للأحداث بعد اعتقالهم، بتهمة الاغتصاب بموجب قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية، بينما لا تزال الطفلة في حالة رعاية صحية.