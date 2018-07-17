بالصور.. مطار القاهرة يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بطريقة غريبة إلى الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أحبطت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب مواد مخدرة إلى الطائف؛ حيث ضبطت راكبًا مسافرًا على طائرة طيران النيل، وذلك بعد الاشتباه به.

ووجدت الخدمة الخاصة بجهاز كشف الحقائب جسم معتم داخل إحدى حقائب الراكب، وبتفتيشها عثر على برطمان به مواد غذائية ” مِش ” عثر بداخلها على عدد 9 لفافات بداخلها ” 3000 ” قرص لعقار الكبتاجون المخدر.

ومن جانبه، وجه اللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.