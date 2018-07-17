بالصور.. طلاب حلقات القرآن ينظفون الحدائق والشواطئ

نايف السالم(صدى):

قام مجموعة من طلاب حلقات القرآن الكريم التابعة لجمعية خيركم بجدة بتنظيف عدد من حدائق المحافظة وشاطئ أبحر بمشاركة معلميهم وذلك ضمن الأنشطة الصيفية وبرامج خدمة المجتمع بالحلقات.

حيث قام 35 طالباً من حلقات جامع بني مالك بجدة برفقة معلميهم بتنظيف بعض المرافق والحدائق بجدة وذلك تحت شعار (لنبادر معاً في الحفاظ على مرافقنا) في حين قام 45 طالباً بحلقات جامع أبو داود بحي الثغر بمشاركة معلميهم بتنظيف شاطئ أبحر وذلك بهدف تطبيق ما أمر به الشرع الحنيف من العناية بالنظافة في كل جوانب الحياة، وإبراز دور حملة القرآن في خدمة المجتمع.

وتعد هذه البرامج ضمن الأنشطة الصيفية التي تقيمها الحلقات للطلاب لغرس القيم العليا فيهم وليكون لهم دور في خدمة الوطن والحفاظ على ممتلكاته ، في حين أن العديد من طلاب الحلقات يقومون على مدار العام بالعديد من الأنشطة المجتمعية ومنها توزيع وجبات إفطار الصائم وتنظيف المساجد والعناية بالمصاحف وتوزيع السلال الغذائية على فقراء الحي.

يذكر أن هذه البرامج التي يقوم بها الطلاب برفقة معلميهم تلقى أثراً كبيراً لدى المصطافين وزوار جدة والذين يشكرونهم على هذه المبادرات الطيبة التي تليق بحملة القرآن.