بالفيديو.. روان بن حسين: كانوا يعتقدون أنني ابنة النجمة بروك شيلدز
تحدثت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين خلال مقابلة تليفزيونية ، عن حياتها في لوس أنجلوس الأمريكية ، وتشبيه البعض لها بالنجمة الأمريكية بروك شيلدز .
وقالت روان خلال المقابلة ” كنت عايشه في لوس انجلوس قبل لندن ، وكان عمري 17 عاماً .. وكل من يراني كان يسألوني هل أنتي ابنة النجمة بروك شيلدز ؟ .. كنت أمزح واقول لهم نعم أعطوني أكل ببلاش أنا بنت بروك شيلدز ” .
وتابعت روان ، لما كنت أصغر كنت بشبهها لكن الحين بعد الإعلام الشكل بيتغير من البوتكس والفيلر وطق الشعر والميكاب ” .
وأضافت روان ، أنا أمي أجمل إمرأة في العالم ما في حدا بيشبهها ، وما أتمنى اي أحد ثاني يكون أمي غير أمي الحين .
جاسم[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 1 ساعة
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أخصائي[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 1 ساعة
مافي شبه 🙄