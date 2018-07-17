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بالفيديو.. روان بن حسين: كانوا يعتقدون أنني ابنة النجمة بروك شيلدز

بالفيديو.. روان بن حسين: كانوا يعتقدون أنني ابنة النجمة بروك شيلدز
خالد الظفيري(صدى):

تحدثت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين خلال مقابلة تليفزيونية ، عن حياتها في لوس أنجلوس الأمريكية ، وتشبيه البعض لها بالنجمة الأمريكية بروك شيلدز .

وقالت روان خلال المقابلة ” كنت عايشه في لوس انجلوس قبل لندن ، وكان عمري 17 عاماً .. وكل من يراني كان يسألوني هل أنتي ابنة النجمة بروك شيلدز ؟ .. كنت أمزح واقول لهم نعم أعطوني أكل ببلاش أنا بنت بروك شيلدز ” .

وتابعت روان ، لما كنت أصغر كنت بشبهها لكن الحين بعد الإعلام الشكل بيتغير من البوتكس والفيلر وطق الشعر والميكاب ” .

وأضافت روان ، أنا أمي أجمل إمرأة في العالم ما في حدا بيشبهها ، وما أتمنى اي أحد ثاني يكون أمي غير أمي الحين .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 1 ساعة

😌😌😌😌😌😌

[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 1 ساعة

مافي شبه 🙄

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