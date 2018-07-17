بالفيديو.. روان بن حسين: كانوا يعتقدون أنني ابنة النجمة بروك شيلدز

خالد الظفيري(صدى):

تحدثت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين خلال مقابلة تليفزيونية ، عن حياتها في لوس أنجلوس الأمريكية ، وتشبيه البعض لها بالنجمة الأمريكية بروك شيلدز .

وقالت روان خلال المقابلة ” كنت عايشه في لوس انجلوس قبل لندن ، وكان عمري 17 عاماً .. وكل من يراني كان يسألوني هل أنتي ابنة النجمة بروك شيلدز ؟ .. كنت أمزح واقول لهم نعم أعطوني أكل ببلاش أنا بنت بروك شيلدز ” .

وتابعت روان ، لما كنت أصغر كنت بشبهها لكن الحين بعد الإعلام الشكل بيتغير من البوتكس والفيلر وطق الشعر والميكاب ” .

وأضافت روان ، أنا أمي أجمل إمرأة في العالم ما في حدا بيشبهها ، وما أتمنى اي أحد ثاني يكون أمي غير أمي الحين .