ما بين دعاء وسخرية.. مغردون يدشنون وسما بعنوان ” الرياض الآن أعلى درجة حرارة “

حمود العنزي(صدى):

دشّن رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، من قاطني مدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، وسمًا بعنوان: ” الرياض الآن أعلى درجة حرارة ” ، مؤكدين من خلاله، أن درجات الحرارة بالعاصمة، وصلت لأعلى معدلاتها، ومقدمين عددًا من النصائح لمواجهة هذا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأوضح المغردون، أن درجة الحرارة تخطت الـ 45 درجة بالرياض الآن، معربين عن اندهاشهم من الدرجة التي أعلنتها مؤشرات موقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، وهي 41 درجة مئوية.

وفي هذا السياق، عبر أحد المغردين عن شعوره نحو الفقراء الذين لا يمتلكون ” مكيف ” أو غيره، ولا يستطيعون مواجهة هذا الطقس، قائلًا : ” الحمدلله، نحن بخير ونعمه بفضل الله ثم بفضل اجهزة التبريد من مكيف وثلاجه، العزاء لاخواننا في المناطق الفقيره والحاره، والعزاء للاجئين، اللهم الطف بهم ” .

وغرد آخر: ” نصيحة: في مثل هذه الأجواء، نذكركم بالعمال تحت لهيب الشمس ” شربة ماء بارد قد تقيك من حر جهنم ” ، فيما ذكر مغرد: ” اللهم خفف شمس الظهيرة الحارقة على العمال و الفقراء و البسطاء و كل من يعمل تحتها من اجل لقمة العيش ” .

فيما تناول بعض المغردون الأمر بسخرية، حيث قال أحدهم ساخرًا: ” حكمة: اذا لم تستطع مقاومة الحر حاول أن تستمتع ” ، وغرد آخر: ” خطير لكنه جميل ” .

ومن جانبها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئةعن توقعاتها، بأن تصل درجة الحرارة في العاصمة الرياض إلى 44 درجة مئوية، وذلك خلال اليومين المقبلين، موضحة أنها ستستمر حتى يوم السبت القادم.