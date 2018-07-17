لاعب النصر يجرى عملية جراحية في ألمانيا

نواف السالم(صدى):

أجرى لاعب نادي النصر، فراس البريكان، اليوم الثلاثاء، عملية جراحية ” الفتاق الرياضي ” في مدينة ميونخ الألمانية، على يد الطبيبة الألمانية أولوريك ميشاويك، والتي تكللت بالنجاح.

وأوضح ” النصر ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في معسكر الفريق في سويسرا لمدة عشرة أيام تحت إشراف طبيب الفريق فيليب؛ فيما سيشارك بعدها في التدريبات الجماعية.