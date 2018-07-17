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لاعب النصر يجرى عملية جراحية في ألمانيا

لاعب النصر يجرى عملية جراحية في ألمانيا
نواف السالم(صدى):

أجرى لاعب نادي النصر، فراس البريكان، اليوم الثلاثاء، عملية جراحية ” الفتاق الرياضي ” في مدينة ميونخ الألمانية، على يد الطبيبة الألمانية أولوريك ميشاويك، والتي تكللت بالنجاح.

وأوضح ” النصر ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في معسكر الفريق في سويسرا لمدة عشرة أيام تحت إشراف طبيب الفريق فيليب؛ فيما سيشارك بعدها في التدريبات الجماعية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2032 ] نشر منذ 59 دقيقة

الله يتمم شفائه علي خير يارب

[ عدد التعليقات: 838 ] نشر منذ 58 دقيقة

ادها يابطل 💪💪

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