لاعب النصر يجرى عملية جراحية في ألمانيا
أجرى لاعب نادي النصر، فراس البريكان، اليوم الثلاثاء، عملية جراحية ” الفتاق الرياضي ” في مدينة ميونخ الألمانية، على يد الطبيبة الألمانية أولوريك ميشاويك، والتي تكللت بالنجاح.
وأوضح ” النصر ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في معسكر الفريق في سويسرا لمدة عشرة أيام تحت إشراف طبيب الفريق فيليب؛ فيما سيشارك بعدها في التدريبات الجماعية.
طلال[ عدد التعليقات: 2032 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله يتمم شفائه علي خير يارب
عمار[ عدد التعليقات: 838 ] نشر منذ 58 دقيقة
ادها يابطل 💪💪