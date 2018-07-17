أمير الشمالية يؤكد أهمية تشجيع المرأة السعودية على الإبداع والتميز

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, قائدة فريق ” أنا أمشي” ابتسام بنت فاضل العنزي يرافقها أعضاء الفريق.

وقدم الفريق تقريرا عن مبادرة “ساعة مشي لصحتك” التي تم تنظيمها بالتعاون مع جمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي، وذلك في مجمع عرعر مول التجاري.

وأشاد سموه بفكرة هذه المبادرة التي تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 لمجتمع صحي، ونشر ثقافة ممارسة رياضة المشي بين النساء, مشيراً إلى أهمية تفعيل دور المرأة في العملية التنموية مما يحفّز من أداء أعمالهن، ويعزز إسهامهن في التنمية الاجتماعية، بما يساعدهن على أن يصبحن عوناً للوطن في مسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة.

وأكد سموه أهمية تشجيع المرأة السعودية على الإبداع والتميز في المجالات التي تناسبها، وتحفيزها على المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، مشيراً إلى أن هذا الدور يحتاج إلى مزيدٍ من الدعم لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتشجيعها على الإبداع والتميز.

وقدم الأمير فيصل بن خالد, دعماً مالياً للبرامج المستقبلية للفريق بما يساعد على تنفيذ المبادرات والبرامج المختلفة.

من جهتها أعربت قائدة الفريق النسائي عن شكرها وتقديرها لما يحظى به الفريق من اهتمام وعناية من قبل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ودعمه المتميز لبرامج ومبادرات الفريق.