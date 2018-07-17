الهلال الأحمر تزور ” دار المسنين ” بالرياض ضمن برنامج معكم

سعيد العجل(صدى):

قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض بزيارة لدار الرعاية الاجتماعية للذكور بالرياض (دار المسنين) ممثلة بالادارة العامة للتطوع ضمن برنامج (معكم) حيث مثل الهيئة عدد من المتنسبين للتطوع إضافة للمتطوعين التابعين للهيئة بمنطقة الرياض صباح يوم الثلاثاء.

وخلال الزيارة تم الألتقاء بعدد من المسنين والحديث معهم وإعطاءهم الهدايا، كما تم اللقاء مع مدر عام الدار الذي رحب بوفد الهلال الأحمر والمتطوعين، وقال هذه الزيارة تأتي من ضمن المسئولية الأجتماعية الأنسانية للهلال الأحمر السعودي ومن باب التعاون بين دارالمسنين الهيئة.

من جهة ثانية قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي عبدالله المريبض أن الهيئة تسعى دائما للتواصل مع مثل هذه الفئات من خلال هذه الزيارات والتي تأتي من ضمن برنامج معكم حيث تسعى الهيئة جاهدة من خلال التطوع في غرس المسئولية الاجتماعية والعمل الأنساني بمنسوبيها والمتطوعين التابعين لها من هذه الاعمال.