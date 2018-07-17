هيئة المواصفات تقدم نصائح وإرشادات لقائدات السيارات
كشفت هيئة المواصفات مع تمكين المرأة من قيادة السيارة، عن عدد من النصائح والإرشادات لـ قائدات السيارات إلى متابعة عدد من الأمور اللازمة لسلامتها وسلامة المركبة.
كما نشرت الهيئة إنفوجراف موضحا بعض النصائح وجاءت كالآتي:
عند ظهور أي علامة تحذيرية على لوحة القيادة بالسيارة، يجب علاج المشكلة، وذلك بالتوجه مباشرة للوكيل أو الفني المختص.
التأكد دائما قبل الإنطلاق من ضغط الإطارات ومستوى الزيت والفرامل، واختيار الزيت المناسب لمحرك سيارتك والموصى به من الشركة المصنعة.
الحرص دائما من عمل أدوات السلامة في السيارة مثل “ أحزمة الأمان، والوسائد الهوائية، والفرامل ” .
طلال[ عدد التعليقات: 2032 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيهم الف عافيه علي مجهوداتهم الرائعه 🙌
عمار[ عدد التعليقات: 838 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاكم الله كل خير علي نصائحكم وهذه المعلومات القيمه 😍
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1274 ] نشر منذ 1 ساعة
شكرااا 👌👌👌