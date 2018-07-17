بالصور.. الوحدة يغادر إلى النمسا
غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، اليوم الثلاثاء، إلى المعكسر الخارجية بالنمسا بحضور رئيس النادي الاستاذ حاتم خيمي.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على ” تويتر ” صور أثناء توديع رئيس النادي للفريق قبل المغادرة إلى المعسكر.
طلال[ عدد التعليقات: 2032 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق لهم يااااارب 😍😍😍
همس[ عدد التعليقات: 838 ] نشر منذ 1 ساعة
بالسلااامه 🙌🙌
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1274 ] نشر منذ 1 ساعة
الله معهم ويقويهم ويعطيهم الف عافيه 💪
ماجد[ عدد التعليقات: 1937 ] نشر منذ 1 ساعة
الوحده ♥️♥️♥️♥️
قوقاز[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 1 ساعة
فضواه وضياع فلوس الله لا يبلانا كان عسكرتهم في جبل النور ولا في الزيمه