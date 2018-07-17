بالصور.. الوحدة يغادر إلى النمسا

نواف السالم(صدى):

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، اليوم الثلاثاء، إلى المعكسر الخارجية بالنمسا بحضور رئيس النادي الاستاذ حاتم خيمي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على ” تويتر ” صور أثناء توديع رئيس النادي للفريق قبل المغادرة إلى المعسكر.