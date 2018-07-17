  • الثلاثاء 17

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالصور.. الوحدة يغادر إلى النمسا

بالصور.. الوحدة يغادر إلى النمسا

بالصور.. الوحدة يغادر إلى النمسا
نواف السالم(صدى):

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، اليوم الثلاثاء، إلى المعكسر الخارجية بالنمسا بحضور رئيس النادي الاستاذ حاتم خيمي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على ” تويتر ” صور أثناء توديع رئيس النادي للفريق قبل المغادرة إلى المعسكر.

 

 

 

 


الوسوم:

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2032 ] نشر منذ 1 ساعة

بالتوفيق لهم يااااارب 😍😍😍

[ عدد التعليقات: 838 ] نشر منذ 1 ساعة

بالسلااامه 🙌🙌

[ عدد التعليقات: 1274 ] نشر منذ 1 ساعة

الله معهم ويقويهم ويعطيهم الف عافيه 💪

[ عدد التعليقات: 1937 ] نشر منذ 1 ساعة

الوحده ⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩

[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 1 ساعة

فضواه وضياع فلوس الله لا يبلانا كان عسكرتهم في جبل النور ولا في الزيمه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *