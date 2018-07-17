سائق ” أوبر ” يتحرش بسيدة ويحاول إقناعها بالذهاب معه لمنزله

القاهرة(صدى):

تعرضت سيدة مصرية للتحرش على يد أحد سائقي ” أوبر ” ؛ حيث طلبت السيدة سيارة من الشركة لتوصيلها لوجهتها، لكنها فوجئت منذ انطلاق الرحلة أن السائق يحاول اجتذاب الحديث معها بشكل لافت، وطلب منها أنه يكون ضمن قائمتها في طلب التوصيل.

وأخذ السائق يروي للسيدة عن مغامراته النسائية وحكاياته غير الأخلاقية، لافتًا إلى أنه يمتلك شقة في محافظة السويس المصرية؛ كما عرض عليها أن يسافر معها إليها.

وأصر السائق أن يأخذ رقم هاتفها في ورقة مكتوبة رغم أنه ظاهر لديه في البرنامج المعد لعملية التوصيل بالشركة؛ فيما عندما انتهت ” التوصيلة ” وأقدمت السيدة على إعطائه الأجرة جذب يدها وأخذ يقبلها بكل شهوانية مما دفعها إلى الهرب على الفور، وتقدمت ببلاغ للنائب العام، ضد شركة ” أوبر ” .