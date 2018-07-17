زين الدين زيدان في طريقه إلى يوفنتوس

نواف السالم(صدى):

كشف إذاعة راديو إسبانيا، عن اقتراب تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق مستشارًا فنيًا لرئيس نادى يوفنتوس بدءًا من أكتوبر المقبل.

وأوضحت الإذاعة، أن زين الدين زيدان سيتولى منصبًا جديدًا داخل يوفنتوس الإيطالي، وذلك كمستشار فني لأندريا أنييلي رئيس النادي؛ فيما من المقرر أن يبدأ مهامه رسميًا في أكتوبر القادم.

وأشارت إلى أن يوفنتوس يقوم بتجهيز مخطط كبير لوضع الفرنسي زين الدين زيدان على رأس القيادة الفنية ليوفنتوس ولم الشمل مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد التعاقد معه مؤخرًا فى صفقة بلغت قيمتها 100 ملايين يورو.