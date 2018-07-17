البرازيلي ويليان يقترب من اللعب بالمملكة

نواف السالم(صدى):

كشفت صحيفة برازيلية، عن اقتراب اللاعب البرازيلي ويليان، إلى الانضمام بصفوف أحد الأندية بالمملكة، لافتة إلى أنه تلقى عرضًا بلغ حوالي 20 مليون ريال برازيلي، والذي وصل إلى ناديه الحالي بالميراس.

وأشارت إلى أنه رفض مسئولي بالميراس البرازيلي الإعلان عن اسم النادي؛ مؤكدين أن هناك وعد بالسرية من أجل عدم تعطل المفاوضات.

ومن المنتظر، أن يوقع المهاجم البرازيلي لصفوف النادي السعودي في بداية الأسبوع المقبل ومن ثم الإعلان عن النادي المنتظر أن يضم اللاعب بشكل رسمي.