ارتفاع نسبة إشغال النزل السكنية في أبها خلال إجازة الصيف

أبها(صدى):

شهدت النزل السكنية السياحية في مدينة أبها إقبالاً كبيراً من المصطافين القادمين من مختلف مناطق المملكة وخارجها.

وأشار تقرير صحافي لفرع هيئة السياحة والتراث الوطني بعسير إلى أن نسبة إشغال منشآت الإيواء في المنطقة خلال شهر شوال الماضي وصلت إلى ٩٠ %.

وحذر تقرير الهيئة من السكن في “المنشآت غير المرخصة” التي قد لاتتوفر فيها شروط الأمن والسلامة والجودة والنظافة.

وأبان أن الهيئة تقدم بالشراكة مع ١٢١ وكالة سفر مرخصة وثمانية منظمي رحلات و ١٦ مرشداً سياحياً، الخدمات الإرشادية السياحية في المنطقة.