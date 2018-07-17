اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بـ ” تعليم ينبع “

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، اليوم الثلاثاء، اعتماد مدير التعليم بالمحافظة محمد بن عبدالله العقيبي حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439/1440هـ.

وأوضح مدير شؤؤون المعلمين باسم بن سفر الأحمدي، أن عدد المتقدمين في حركة النقل الداخلي بلغ 1484معلمًا ومعلمة، شملت نقل 543 معلمًا ومعلمة بنسبة 36.80% للمعلمين وبنسبة 43.22% للمعلمات.

كما أكد ” الأحمدي ” على حرص الإدارة على تقديم كافة التسهيلات للمعلمين والمعلمات في تحقيق رغباتهم، لافتًا إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلية عبر نظام نور.

وأضاف أنه يمكن لقادة وقائدات المدارس الإطلاع على المنقولين من المدرسة وإليها عبر حساب المدرسة في نظام نور هنا متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.