رغم السلبيات.. بنجلاديش تقرر التعامل مع شركة واحدة فقط لإرسال العمالة للمملكة

دكا(صدى):

كشفت مصادر، عن إلزام بنجلاديش لمكاتب الاستقدام العاملة في البلاد، بالتعامل مع شركة واحدة فقط، وهي إحدى الشركات المختصة، لإنهاء إجراءات عمالتها المنزلية الراغبة في القدوم للعمل بالمملكة.

جاء ذلك على العكس مما كان الوضع عليه قبل ذلك، فكانت مكاتب الاستقدام في المملكة وبنجلاديش، تتعامل مع عدة مكاتب داخل البلاد بشكل مباشر، وقد يسفر هذا الإجراء عن بعض السلبيات، حيث بيّنت المصادر، أن ذلك سيؤدي لتأخر إرسال العمالة المنزلية البنجلاديشية إلى المملكة.

علاوة على ذلك، لفت أحد المستثمرين بقطاع الاستقدام في المملكة، إلى أن هذا القرار يعد احتكارًا، سيسفر عن العديد من المشكلات، في حين أشارت المصادر، إلى أن هناك بعض مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة، بدأت بالفعل في إعادة المبالغ لعملائها، بعد صدور هذا القرار.