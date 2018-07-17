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اعتزال النجم الأسترالي كاهيل دوليا

اعتزال النجم الأسترالي كاهيل دوليا
ماجد محمد(صدى):

اعتزل نجم المنتخب الأسترالي الدولي تيم كاهيل، كرة القدم عن عمر 38 عامًا، بعد تحقيق إنجازات خلال مسيرته الطويلة في الملاعب.

ويعد ” كاهيل ” أبرز لاعبي الوسط القادرين على التهديف، حيث أنقذ منتخب بلاده عدة مرات خلال قيادته للفريق.

وسجل كاهيل أول هدف لأستراليا في المونديال، بعد غياب منتخبه عن المونديال منذ 32 عامًا، حيث يلعب عادة دورًا هجوميًا في خط الوسط مع أستراليا خلف مهاجم وحيد.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2032 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله خبر يحزن

[ عدد التعليقات: 838 ] نشر منذ 2 ساعتين

😭💔💔

[ عدد التعليقات: 1274 ] نشر منذ 2 ساعتين

لن اشجع المنتخب من بعدك ✋

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